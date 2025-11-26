الذهب يرتفع وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية



وكالات

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في ديسمبر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 % مسجلا 4136.59 دولار للأوقية الأونصة بحلول الساعة 00.54 بتوقيت جرينتش.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 % إلى 4134 دولارا.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 84% خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقارنة بنسبة 50% فقط الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات سي.إم.ئي.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، تأثرت الأسعار سلبا بتصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للمضي قدما في إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا ومناقشة النقاط المتنازع عليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محادثات، قال إنها يجب أن تشمل الحلفاء الأوروبيين.

ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 51.36 دولار، ونزل البلاتين واحدا % مسجلا 1538 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1382.24 دولار، وفقا للغد.