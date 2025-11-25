انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 25-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد وارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الزيت والعدس وارتفاع الجبن الأبيض اليوم بالأسواق

الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء