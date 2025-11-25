إعلان

الإمارات دبي الوطني مصر يقرض "مجموعة بيك الباتروس" للفنادق 20 مليون دولار

كتب : منال المصري

11:11 ص 25/11/2025

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر، منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية 20 مليون دولار، بهدف دعم خطط المجموعة التوسعية.

ويأتي ذلك، وفق بيان البنك اليوم في إطار استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخاصة القطاع السياحي حيث انه يٌعد من اهم القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

قال كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني -مصر يساهم في ضخ المزيد من الغرف الفندقية للسياحة المصرية في مقاصدها السياحية بالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.

شهد توقيع الاتفاقية عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس، بحضور تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية بالبنك، وأمير حجازي، رئيس مجموعة الشركات المصرفية التجارية، ومصطفي علام المدير الاقليمي للشؤون المالية للمجموعة ومحمد بدر المدير الإقليمي بمنطقه شرق القاهرة وأحمد مرشدي مدير مركز أعمال ائتمان الشركات التجارية.

وقال تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية بنك الإمارات دبي الوطني - مصر:" يأتي هذا التمويل في سياق التزام البنك بدعم القطاع السياحي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية."

وقال أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات بنك الإمارات دبي الوطني - مصر:" يعكس هذا التعاون الثقة المتبادلة بين المؤسستين ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الاستثمارات في مجال السياحة الداخلية والدولية، وتطوير مشروعات جديدة تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة."

الإمارات مجموعة بيك الباتروس المنتجعات السياحية

