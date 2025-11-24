أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة مفاجئة إلى مقر شركة "بتروجلف مصر"، حيث عقد اجتماعا مع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس إسحاق سعد رئيس شركة بتروجلف، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة، وفقا لبيان لوزارة البترول.

وأكد الوزير أن الزيارة تهدف إلى دعم أعمال الشركة ودفع خططها في مجالات الاستكشاف والإنتاج بمناطق امتيازها في خليج السويس، مشيرا إلى أهمية تذليل أي تحديات طارئة لضمان تحقيق مستهدفات الوزارة في زيادة الإنتاج البترولي.

وخلال الاجتماع، تابع الوزير موقف تنفيذ خطة الإنتاج وحفر الآبار الجديدة خلال العام المالي 2025/2026، إضافة إلى أعمال الاستكشاف ورفع كفاءة استخدام تسهيلات الإنتاج والبنية التحتية.

ووجه الوزير الشكر لقيادات الشركة والعاملين، مؤكدا ضرورة التوسع في أعمال الاستكشاف الجديدة بخليج السويس، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في الكشف عن إمكانات إضافية في هذه المنطقة التي تمتلك تاريخا طويلا من الإنتاج.