قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس هذا العام منخفض بسبب الأحوال الجوية، حيث لم يشجع الطقس حتى الآن على ارتداء الملابس الشتوية.

وأشار فايد لمصراوي إلى أن هذا أول موسم يشهد انخفاض الإقبال بهذا الشكل حيث نسبة الإقبال في بعض المحلات لم تتجاوز 5%، مؤكدًا أن خصومات "البلاك فرايداي" لم تنجح في تحريك السوق.

وأوضح فايد أن الخصومات الحالية تتراوح بين 20% على الملابس الشتوية الجديدة و50% على الملابس الشتوية من الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة الخصومات مشابهة للسنة الماضية.

ويعد "البلاك فرايداي" حدثًا سنويًا يقام عادة في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم التالي لعيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويعرف الحدث في الغرب باسم "الجمعة السوداء" بينما يُطلق عليه في مصر "الجمعة البيضاء"، حيث تقدم خلاله معظم المتاجر والمواقع الإلكترونية تخفيضات كبيرة وعروضًا مميزة على مختلف السلع والمنتجات.

اقرأ أيضًا:

ما دور الصين؟.. تركيا تتجه لفرض رسوم إغراق على أقمشة مصر: كيف نتأثر؟

بدون زيارة الفروع.. كيف تتعاقد على الغاز الطبيعي إلكترونيا؟