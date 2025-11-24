أعلنت وزارة التجارة التركية فتح تحقيق رسميا لمكافحة الإغراق على واردات الأقمشة الصناعية من مصر والإمارات وكوريا الجنوبية، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية.

وقال عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية لـ"مصراوي"، إن ما تتخذه تركيا من إجراءات لحماية صناعتها الوطنية أمر طبيعي، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى آليات مماثلة لحماية الصناعة المحلية.

ويستهدف التحقيق فرض رسوم إغراق على واردات "الأقمشة المصنوعة من الألياف الصناعية" ذات المنشأ الصيني، والتي تخضع في الأصل لرسوم تتراوح بين 44% و87% عند استيرادها مباشرة من الصين، وفقًا للجريدة الرسمية التركية.

وأوضح الأباصيري أن السلطات التركية اكتشفت دخول بضائع صينية إلى أراضيها عبر دول أخرى من بينها الإمارات، حيث تعاد تغليف المنتجات الصينية وتمنح منشأ إماراتيًا رغم وجود ملصقات تثبت مصدرها الحقيقي.

وأضاف أن الأمر نفسه حدث مع بضائع منسوبة لعدة دول لكنها في الأصل ذات منشأ صيني مما دفع تركيا لاتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار الأباصيري إلى أن هذه القرارات لن تؤثر على الصادرات المصرية، حيث أنه يوجد بروتوكول بين البلدين وأن أي قيود تفرضها تركيا قد ترد مصر عليها بالمثل.

وأوضح أنه إذا حدث ذلك سيكون التأثير الأكبر على تركيا حيث أن حجم الصادرات التركية إلى مصر يفوق ما تصدره مصر إلى السوق التركي على مستوى الملابس الجاهزة، فيما صادرات مصر من الأقمشة للسوق التركي هي الأكبر.

وأضاف الأباصيري أنه في وقت سابق تم ضبط شحنات صينية في تركيا ذات منشأ مصري، وبعد فحصها داخل الجمارك التركية تبين أنها "صناعة صيني" وتم إبلاغ الجانب المصري وتم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار الأمر.

وأكد أن حركة الصادرات المصرية إلى تركيا مستمرة بشكل طبيعي ولم تتأثر بأي شكل بالتحقيقات أو الإجراءات التركية الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

بدون زيارة الفروع.. كيف تتعاقد على الغاز الطبيعي إلكترونيا؟

من عامل بمطعم لملياردير واجه السرطان.. محمد منصور الذي لا يعرفه كثيرون؟

شعبة الدواجن: تثبيت الفائدة يخفف على صغار المربين أعباء التمويل