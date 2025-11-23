شعبة الدواجن: تثبيت الفائدة يخفف على صغار المربين أعباء التمويل

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة يعد خطوة إيجابية للسوق، موضحًا أن الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية يحد من ارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما يشكل دعمًا مباشرًا للمستثمرين وصغار المربين الذين يعتمدون على القروض في شراء الأعلاف ومستلزمات التشغيل.

وكان البنك المركزي أبقى في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال عام 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

جاء القرار بعد ارتفاع التضخم للمرة الأولى منذ أربعة أشهر ليصل إلى 12.5% في أكتوبر، ارتفاعًا من 11.7% في سبتمبر، وذلك بعد سلسلة من خفض الفائدة بلغت 6.25% على أربع مرات منذ بداية العام، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي.

وأضاف رئيس الشعبة أن أي زيادة في سعر الفائدة تعني ارتفاعًا مباشرًا في التكلفة التشغيلية، خصوصًا في ظل التذبذب المستمر في أسعار الأعلاف وتكاليف النقل والطاقة.

وأشار إلى أن استقرار السياسة النقدية يظل عاملًا مهمًا لتحسين أوضاع القطاع، لكنه بحاجة لأن يترافق مع آليات تمويل أكثر مرونة تمكن المنتجين من التوسع وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما ينعكس في النهاية على استقرار الأسعار للمستهلك.

