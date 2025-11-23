الصادرات غير البترولية ترتفع 19% في 10 أشهر إلى 40.6 مليار دولار

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025.

وأوضح في بيان اليوم أن الصادرات المصرية واصلت الارتفاع في شهر أكتوبر من 2025 إلى نحو 3.83 مليار دولار مقارنة بنحو 3.79 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بزيادة 1% وبقيمة 47 مليون دولار.

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليارات دولار مقارنة بنحو 7.28 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.

كما استعرض الخطيب تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% إلى 40.61 مليار مليار دولار بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26.32 مليار دولار بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار بزيادة 142% على أساس سنوي.

وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار بزيادة بنسبة زيادة 2% على أساس سنوي، فيما السعودية سجلت 2 مليار و520 مليون دولار بانخفاض 11% على أساس سنوي، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار بزيادة 28% على أساس سنوي، وأمريكا بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار بزيادة 21% على أساس سنوي.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و370 مليون دولار.