80 % زيادة في أسعار الكركديه بالسوق

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي، أسعار الأعشاب والمشروبات الشتوية تشهد حالة من الاستقرار مقارنة بالعام الماضي، باستثناء الكركديه الذي سجل زيادة ملحوظة في أسعاره نتيجة تراجع المساحات المزروعة.

وأوضح توفيق أن سعر الكركديه ارتفع من مستويات تراوحت بين 100 و160 جنيهًا العام الماضي إلى نحو 240 جنيهًا حاليًا، مرجعًا ذلك إلى ضعف الزراعة المحلية، خاصة أن الاعتماد الأساسي يكون على إنتاج وجه قبلي وتحديدًا أسوان، الذي يعد الأعلى جودة في السوق المصري، مضيفًا أنه رغم تفوق الكركديه البلدي، فإن السوق يلجأ إلى الاستيراد من نيجيريا والسودان لتغطية احتياجات الاستهلاك، بأسعار وصفها بأنها مقبولة نسبيًا ولا تمثل ضغطًا كبيرًا على السوق.

يعد الكركدية ضمن المشروبات التي تدخل في شهر رمضان للإفطار عليها بجانب التمر الهندي وقمر الدين والخروب وغير ذلك من المشروبات المفضلة لدى المصريين.

ويشهد سوق الأعشاب والمشروبات الساخنة زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الإقبال على المشروبات الدافئة التي يفضلها المستهلكون، مثل الكركديه والينسون والجنزبيل والقرفة والكاكاو.

ويعد الشتاء الموسم الرئيسي لتجارة العطارة، حيث ترتبط هذه الأصناف بالعادات اليومية للمواطنين، سواء لأغراض التدفئة أو الاستخدامات الغذائية، ما ينعكس على حركة البيع والطلب داخل الأسواق.

وفيما يخص باقي الأصناف، أكد نائب رئيس شعبة العطارة أن الينسون البلدي متوافر بجودة عالية ويصل سعره إلى نحو 160 جنيهًا، بينما ينسون النجمة المستورد بالكامل يتراوح سعره بين 500 و600 جنيه، لافتًا إلى أن الفارق السعري يعود لاختلاف المصدر والاستخدام.

وأضاف أن القرفة والجنزبيل من الأصناف المستوردة بالكامل، مشيرًا إلى أن أسعارهما مستقرة ولم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

وأوضح أن الحلبة البلدي تعد الأعلى جودة في السوق المصري، ويتم الاعتماد عليها في الاستهلاك المباشر، في حين يتم استيراد أنواع أخرى تستخدم في أغراض صناعية محددة.

وأشار نائب رئيس شعبة العطارة إلى أن المنتج البلدي يتفوق بشكل واضح على المستورد من حيث الجودة، خاصة في أصناف الينسون والكركديه والحلبة، مؤكدًا أن السوق يشهد هدوءًا نسبيًا في الأسعار بانتظار زيادة معدلات الاستهلاك مع اشتداد برودة الطقس.

وأكد توفيق أن حركة البيع لم تصل بعد إلى ذروتها، موضحًا أن السوق لا يزال في بداية الموسم الشتوي، مع توقعات بزيادة الطلب على مشروبات مثل الكاكاو والأعشاب الدافئة خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ أيضًا:

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون

لماذا يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية؟ خبراء يوضحون