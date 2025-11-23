من الغد.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة من غدِ الاثنين، وفق بيان لها على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر نوفمبر و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.