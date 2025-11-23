إعلان

من الغد.. بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر

كتب : منال المصري

11:34 ص 23/11/2025

صرف مرتبات- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر نوفمبر الجاري لكافة العاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة من غدِ الاثنين، وفق بيان لها على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهر نوفمبر و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

وأهابت المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

رواتب العاملين وزارة المالية صرف مرتبات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم