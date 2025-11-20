رئيس هيئة الاستثمار: الاستثمارات العُمانية في مصر بلغت 52 مليون دولار

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات المصرية–العُمانية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون المشترك، وقد شهدت تطورًا ملموسًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



وأوضح خلال كلمته في فعاليات المؤتمر "المصري العُماني" وفقا لبيان صادر اليوم، أن الاستثمارات العُمانية في مصر بلغت 52 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات عمانية 112 شركة، لتحل سلطنة عُمان في المرتبة 50 ضمن الدول المستثمرة في مصر.



فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 858 مليون دولار خلال عام 2024.