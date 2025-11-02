وزير البترول يبحث مع رئيس إيني تسريع برامج نقل الغاز القبرصي إلى مصر

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية وأحد أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة بمصر، مواصلة العمل المشترك لتسريع تنفيذ برامج وخطط الاستكشاف والإنتاج في مناطق عمل الشركة، خاصة في البحر المتوسط.

وجاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم، خلال سلسلة لقاءاته الثنائية مع قيادات كبرى شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر "أديبك 2025" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأشار الوزير إلى أن حقل "ظهر" يمثل ركيزة أساسية في منظومة إنتاج الغاز الطبيعي بمصر، حيث يسهم بنحو 25% من إجمالي الإنتاج المحلي، مشيدًا بالنتائج الإيجابية الأخيرة في أعمال حفر الآبار الجديدة، ومؤكدًا حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتذليل أي تحديات أمام الشركاء بهدف تعزيز معدلات الإنتاج.

وفي إطار جهود مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، ثمَّن الوزير الاتفاق الأخير بشأن استخدام البنية التحتية المصرية لنقل الغاز القبرصي.

وأشار إلى جاهزية المنشآت المصرية لاستقبال الغاز من حقل كرونوس مؤكدًا استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقبرص وشركاء الاستثمار في الحقل، برعاية ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس.

ووجه الوزير دعوة رسمية إلى كلاوديو ديسكالزي للمشاركة كضيف شرف ومتحدث رئيسي في فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026).