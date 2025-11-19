سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 19 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6225 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6285 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5499 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4713 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43992 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.