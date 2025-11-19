وُقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الأكاديمية العسكرية المصرية وصندوق تحيا مصر، بروتوكول تعاون لتنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وبحسب بيان الوزارة اليوم، فقد جاء ذلك بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.



ومبادرة الرواد الرقميون هي منحة تدريبية مجانية بالكامل يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وبالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة في تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.



ونص البروتوكول أن يكون التمويل المخصص لتنفيذ مبادرة الرواد الرقميون مناصفة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر، مع استغلال مباني ومنشأت الاكاديمية العسكرية المصرية لتوفير أفضل سبل الاقامة والإعاشة للشباب الملتحقين بالمبادرة وعددهم 30095 طالب خلال 3 سنوات.



وأكد طلعت أهمية هذه المبادرة في إعداد كوادر شابة مؤهلة تمثل ركيزة اساسية لبناء مصر الرقمية، موضحًا أن المبادرة لجميع الشباب من الجنسين، من مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية، ومن كافة محافظات مصر.



وأشار إلى أن الدراسة ستتضمن برامج متعددة، تشمل الدبلوم المكثف، والدبلوم المتخصص، والماجستير المهني، والماجستير الأكاديمي، كما تشمل مجموعة شاملة من المهارات التقنية والشخصية واللغوية والحياتية والقيادية، بالإضافة إلى مهارات العمل الحر (freelancing).



وصرح تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مبادرة "الرواد الرقميون" تجسد الدور المحوري والفعال للصندوق في دعم وتمويل المشروعات التنموية، وتستهدف المبادرة تأهيل الكوادر الشابة وتزويدها بحزمة من المهارات التكنولوجية المتقدمة عبر برامج تدريبية متخصصة تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وتهدف هذه الجهود إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.



وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وذلك ضمن إطار محور التدريب والتعليم الذي يتبناه صندوق تحيا مصر.



وتقدم المبادرة تدريبا علميا وعمليا للشباب في التخصصات التكنولوجية بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم في أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتشترط المبادرة التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة وتمنح شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وشهادات معتمدة لكافة المهارات التي يتم التدريب عليها، وشهادة الماجستير من الجامعة الدولية لبرامج الماجستير، وتوفر مسار تدريبي متكامل يتضمن التدريب التقني، وكذلك التدريب الميدانى للتأهيل لمستقبل عملي في مجالات تكنولوجيا حديثة والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتتيح للملتحقين بها فرص المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتفوقين.



وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف " 4 أشهر" وبرنامج الدبلوم المتخصص "9 أشهر" وبرنامج الماجستير المهني "12 شهر" وبرنامج ماجستير العلوم "24 شهر".