كامل الوزير يفتتح 5 خطوط إنتاج جديدة لـ "بيتي" باستثمارات مليار جنيه



دشّن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة 5 خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة بيتي – إحدى شركات المراعي بالنوبارية بمحافظة البحيرة، باستثمارات تبلغ مليار جنيه.



ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الشركة لتعزيز الإنتاجية ودعم التوطين في قطاع الأغذية والمشروبات، ورفع جودة المنتجات وزيادة فرص العمل، إلى جانب تنمية نشاط التصدير لتلبية احتياجات المستهلكين في مصر وفي ال45 دولة في الأسواق العالمية التي تصدر لهم، بحسب بيان للشركة.

وتشمل خطوط الإنتاج الجديدة توسعات في تصنيع الجبن والزبادي، و الزبادي المشروب.

وأضافت الشركة، أنه تم إدخال ماكينة مصرية الصنع لتصنيع الأجبان، ضمن منظومة الإنتاج وذلك تأكيدًا لحرص الشركة على دعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّنات المصرية في عملياتها، إذ تعتمد شركة بيتي على أكثر من 67% من المواد الخام ومواد التغليف من مصادر محلية.

وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن تشغيل الخطوط الإنتاجية الجديدة في مصنع شركة بيتي يمثل نموذجًا مهمًا لاستثمارات جادة تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في قطاع الأغذية.

وأضاف الوزير، أن الدولة مستمرة في توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمع.

وأشار الوزير، إلى أن ما نشهده اليوم يعكس الدعم البنّاء بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم خطط التنمية الصناعية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.



وقال عبد الله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، يمثل تشغيل الخطوط الجديدة إضافة استراتيجية لقدراتنا التشغيلية، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد خطوط الإنتاج إلى 32 خطًا، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات المستهلكين والسوق المحلي المتنامية.