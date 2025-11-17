أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن تشكيل لجنة شرعية جديدة تهدف إلى مراجعة واعتماد منتجات التمويل الإسلامي والسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، تماشيًا مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويترأس اللجنة، وفقا لبيان الشركة، الدكتور محمد البلتاجي، أحد أهم خبراء الصناعة المصرفية الإسلامية، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.

ويتولى الدكتور محمد عبد القادر منصب أمين اللجنة، بينما تضم عضويتها كلًا من الدكتور مجدي عاشور والدكتور مصطفى إبراهيم. وفي إطار تعزيز منظومة التمويل الإسلامي داخل المجموعة، خصصت أمان لتمويل المشروعات 19 فرعًا في 19 محافظة مختلفة للمعاملات الإسلامية فقط.

كما حرصت الشركة على توفير شباك مخصص للتمويل الإسلامي داخل كل فرع من فروع أمان القابضة لمنتجات التمويل الإسلامي وهي المشاركة، والمرابحة، والوكالة بالاستثمار.

وقال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة: "تشكيل اللجنة الشرعية الجديدة يعكس التزام أمان القابضة العميق بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجيتنا لتعزيز الثقة مع عملائنا وتقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المتنوعة، كما ستدعم توسع الشركة في مجال التمويل الإسلامي وتمكننا من تقديم حزم تمويلية متكاملة تلبي تطلعات السوق المختلفة. واستكمالًا لهذا الجهد.

وجاري حاليًا العمل على إصدار صكوك جديدة بقيمة 5 مليار جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى حزمة صكوك أخرى بالتعاون مع لجنتنا المُوقرة، وفقا لمغازي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس اللجنة الشرعية لأمان القابضة، إن مهمتنا في اللجنة الشرعية تأتي لضمان توافق جميع منتجات أمان القابضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الجودة والشفافية في كل عملية تمويلية.

وأضاف أننا نعمل على توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد، بما يعزز ثقة السوق في كافة الحلول المالية غير المصرفية التابعة لأمان القابضة. هدفنا هو دعم أمان لتمكين العملاء من الاستثمار والتمويل بطريقة آمنة ومبتكرة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال الشرعي.