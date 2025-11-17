تونس تستضيف منتدى المتوسط لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي الخميس

القاهرة - مصراوي:

استمراراً للشراكة الفرنسية العربية؛ ينعقد فى تونس المنتدى المتوسطي للذكاء الإصطناعى (FMIA) يومي 20 و21 نوفمبر 2025 وذلك برعاية وزارة تكنولوجيا الاتصالات التونسية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وبحضور العديد من المسؤولين رفيعي المستوى وبمشاركة واسعة من الخبراء كل لبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب وفرنسا.

يأتى هذا بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى في مرسيليا في عام 2024، والتي نظمتها الوفد الوزاري المشترك للبحر الأبيض المتوسط، والقمة التالية للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) في باريس في فبراير 2025، وبناءً على اعتماد قرار الأمم المتحدة في أغسطس 2025 بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، تهدف النسخة الثانية من منتدى الذكاء الاصطناعي المتوسطي إلى هيكلة منظومة الذكاء الاصطناعي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإنشاء مجتمع متوسطي حقيقي للذكاء الاصطناعي يضم شركات ناشئة وشركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، وحاضنات أعمال، ومستثمرين وبنوك تنمية، وباحثين، ومنظمات دولية، وصانعي السياسات العامة.

ويقول أحمد عصمت استشاري تكنولوجيا الإعلام والتحول الرقمي أن المنتدى هو فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التكنولوجي وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل متطورة فى منطقة المتوسط خصوصاً مع التفاوت الملحوظ بين شمال وجنوب المتوسط في مجال الذكاء الاصطناعي من حيث البنية التحتية والتدريب وقدرة الوصول الى الأدوات الرقمية.

يحاول المنتدى الإجابة عن سؤال مركزي هو "ما هي الحلول التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للتحديات الكبرى التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط؟"؛ وبهذا الصدد يشارك عصمت ضمن مجموعة عمل دولية استراتيجية تهدف إلى رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي والتعليم في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية، وتحليل أبرز التحديات، وصياغة توصيات توجه سياسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في دول المتوسط.