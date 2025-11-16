

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق مصر طفرة كبرى في مجال تصنيع الألياف الضوئية، حيث باتت تمتلك 4 علامات تجارية وطنية تعمل في هذا المجال الحيوي.



وأكد خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، أن الطاقة الإنتاجية الحالية تصل إلى 4 ملايين كيلومتر سنويًا، موضحًا أن احتياجات السوق المحلية تقدر بنحو 3 ملايين كيلومتر، وسيتم توجيه الفائض للتصدير إلى الأسواق الإقليمية المجاورة، في خطوة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.



وتابع الوزير أن قطاع صناعة الهاتف المحمول يشهد هو الآخر تطورًا ملحوظًا. وأشار إلى وجود 15 علامة تجارية تعمل حاليًا في مجال تجميع وتصنيع الأجهزة المحمولة داخل مصر، مبينًا أن الإنتاج المحلي متوقع أن يصل إلى 10 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ3.3 مليون جهاز فقط في العام الماضي، مما يعكس قفزة هائلة في حجم الإنتاج والقدرة التصنيعية.



وكشف الدكتور عمرو طلعت عن الانتهاء من رقمنة 45 خدمة في مجالات السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية.



وأكد أنه سيتم قصر تقديم هذه الخدمات عبر منصة "مصر الرقمية" مع نهاية العام الجاري، في إطار خطة الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليل التدخل البشري، وضمان سرية وسلامة المعاملات.



وتطرق إلى التطور الكبير في منظومة "بطاقتي" الرقمية، مبينًا أنها أصبحت تتيح للمواطن إتمام الخدمات التي تحتاج إلى التحقق من الشخصية عن بُعد، بما في ذلك خدمات التوثيق واستخراج التوكيلات.



وكشف الوزير عن تدشين خدمات الأحوال المدنية للمصريين المقيمين بالخارج عبر منصة "مصر الرقمية"، حيث سيتمكنون من الحصول على وثائق الزواج والطلاق والميلاد والوفاة وإرسالها لهم عبر البريد بالتعاون مع الهيئات البريدية في دول الإقامة.



وأشار إلى أن التشغيل التجريبي لهذه الخدمات سيبدأ في دولة الإمارات خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لتعميمها على جميع الدول التي تتواجد بها جاليات مصرية، في إطار رؤية الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين أينما وجدوا.