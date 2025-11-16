أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن الجهاز لم يقر أي زيادات في بعض خدمات المحمول مثال الشحن والكروت الفكة حتى الآن.

وأضاف أن شركات المحمول تقدمت بالفعل بطلبات لرفع أسعار بعض الخدمات، وهي المرة الأولى منذ عام إلا أن هذه الطلبات ما زالت قيد الدراسة داخل الجهاز.

وأشار شمروخ إلى أن ما تردد خلال الأيام الماضية حول وجود زيادات في أسعار بعض الخدمات مثل كروت الشحن وكروت الفكة غير صحيح.

كان محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، قال إن أسعار كروت الشحن قد تشهد زيادة مع بداية العام الجديد متأثرة بارتفاع أسعار المواد البترولية.

وجاءت تصريحات شمروخ على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT" في دورته التاسعة والعشرين، والذي انطلق اليوم ويستمر حتى 19 نوفمبر الجاري، تحت شعار "AI Everywhere الذكاء الاصطناعي في كل مكان"، وبرعاية عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 500 عارض، إلى جانب نخبة من الوزارات والهيئات الحكومية، ويتضمن جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تواكب أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم، مع تخصيص جناح كامل لوزارة التربية والتعليم.