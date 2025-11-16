علم الروم.. موديز تكشف كيف تدعم صفقة قطر اقتصاد مصر

تعمل وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني على مراجعة تصنيف مصر الائتماني بعد صفقة الديار القطرية في منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح.

في فبراير الماضي أبقت موديز على تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 وهي درجة متدنية مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأكدت موديز في تقرير لها حول صفقة الروم، أن هذا الاستثمار الداعم القوي من الشركاء الإقليميين، هو أمرٌ إيجابيٌّ للتصنيف الائتماني، وسيُعزز استقرار الاقتصاد الكلي في مصر على المدى المتوسط.

في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري وقّعت مصر على اتفاقية استثمار مع شركة الديار القطرية- الذراع الاستثماري لصندوق ثروة السيادي القطري- بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم الساحلية بمرسى مطروح.

تتضمن الاتفاقية دفعةً مقدمةً قدرها 3.5 مليار دولار للأرض، بينما يُمثّل باقي المبلغ المُلتزم استثمارًا عينيًا لبناء بنية تحتية سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية راقية.

وأشارت موديز إلى أنه في حال استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية والمستمرة، فستُساعد على ترسيخ استقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين الإيجابية، وبالتالي، تُساعد على الحفاظ على انخفاض التضخم وتوقعاته، مما يُمهد الطريق لانخفاضٍ أكثر استدامةً في تكاليف الاقتراض الحكومي.

من شأن هذا الانخفاض أن يدعم تعزيز قدرة مصر على تحمل الديون، وهو قيد ائتماني رئيسي في ظل التصنيف الائتماني الحالي، وإن كان من مستوى ضعيف للغاية.