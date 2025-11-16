بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، خطط واستثمارات الشركة في مصر، وسبل دعم التحول الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال.

وأكدت الوزيرة في بيان اليوم على العلاقات المصرية الصينية الاستراتيجية والشاملة التي تحظى بدعم كبيرة من القيادة السياسية للبلدين، وتنعكس على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وكذلك زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مجالات.

وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات خاصة التكنولوجيا والتحول الرقمي، كما يتم العمل من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على تمكين الشركات الناشئة والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة والتحول الرقمي.

وأوضحت الحرص على بحث مختلف مجالات التعاون مع شركة هواوي مصر لتعزيز أولويات الدولة التنموية بما يخلق المزيد من فرص العمل في السوق المحلية ويؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها مع دولة الصين في إطار جهود التعاون الإنمائي والتي يأتي على رأسها توقيع أول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين، والأول من نوعه الذي توقعه الصين مع دولة صديقة، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات المشتركة.

فضلًا عن التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والبحث العلمي، والتعاون المشترك لإطلاق القمر الصناعي مصر سات 2 من قاعدة تيوتشان الصينية، فضلًا عن العلاقات المشترك في تنفيذ العديد من المشروعات بمجال التدريب والتنمية.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر أن مصر تعد مركزًا إقليميًا هامًا لاستثمارات شركة هواوي في المنطقة، حيث توظف الشركة أكثر من 3 آلاف موظف في مصر، كما أنه من خلال مقرات الشركة في مصر يتم دعم أعمال الشركة في 18 دولة تستثمر فيها هواوي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرض مسؤولو شركة هواوي مصر استثمارات وأعمال الشركة في مصر، خاصة تدشين مركز بيانات السحابة العامة الأول من نوعه في شمال أفريقيا، ومراكز التدريب التكنولوجية، فضلًا عن الخدمات والاستثمارات التي تقوم بها الشركة لدعم تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتحول الأخضر وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، التزام شركة هواوي مصر بزيادة استثماراتها في مصر وتنويع مجالات التعاون واستكمال مسيرتها لتعزيز رؤية الدولة للتحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.

جاء الاجتماع بحضور مابين، عضو مجلس الإدارة، ونينج فينج، المدير المالي، وهمت منصور، مديرة العلاقات الحكومية بالشركة.