قفزة في أرباح أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 83% خلال الربع الثالث من 2025

قفز صافي ربح شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي إل سي" الإماراتية والمقيدة ببورصة مصر بنحو 83% خلال الربع الثالث من العام الحالي- يوليو إلى سبتمبر 2025- إلى نحو 134.5 مليون دولار.

وفقا للقوائم المالية للشركة المنشورة على البورصة المصرية اليوم، قفزت إيرادات الشركة بنحو 75% خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.5 مليار دولار.

بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ 8.6 مليار دولار وقيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 12.9 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2025.

وبحسب بيان الشركة فإن قيمة العقود الجديدة بلغت 3.7 مليار دولار، والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX قيمة 4.9 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى 2025.

فيما بلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجموعة BESIX مبلغ 7.2 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 2.1 مليار يورو في التسعة أشهر الأولى 2025.

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي تم تأسيسها بتاريخ ۱۸ يناير ۲۰۱۵ باسم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد شركة مساهمة خاصة محدودة بالأسهم وفقاً لأحكام قوانين مركز دبي المالي العالمي.

وتم لاحقاً تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بموجب القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۸ الصادر عن مركز دبي المالي العالمي.

وفي ۳۰ أكتوبر ۲۰۲٥ استكملت الشركة إجراءات نقل تسجيل تأسيسها وتبعيتها القانونية من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) ، وذلك للاستمرار في مزاولة نشاطها كشركة مسجلة وفقا لأحكام ولوائح الشركات الصادرة عن سوق أبو ظبي العالمي (ADGM).

وتعد شركة مقاولات عالمية تعمل بصورة أساسية في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية وتركز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع التجارية والصناعية الضخمة للعديد من العملاء في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.