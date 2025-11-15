خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية عبثية وتضر بالاقتصاد العالمي

وصف الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على نحو 200 سلعة غذائية بأنها "عبثية"، مؤكدًا أنها لم تكن البديل الأمثل لمعالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الأمريكي، بل ساهمت في تفاقم العجز في الميزانية العامة الذي بلغ 1.4 تريليون دولار.

وأشار شعيب خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هذه الرسوم أثرت سلبًا على المواطن الأمريكي، في حين استفاد منها رجال المال والأعمال عبر تخفيضات ضريبية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وزيادة مؤشرات التضخم.

وأضاف أن التراجع الجزئي عن هذه الرسوم جاء متأخرًا، بعد أن أصبحت محل تنفيذ في عدة دول، وأثرت على حركة التجارة العالمية.

وحذر من أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب الأزمات السياسية والعسكرية العالمية، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء، خاصة في آسيا وأفريقيا، حيث يواجه 10% من سكان العالم خطر نقص التغذية.

كما نبه إلى أن حالة عدم اليقين دفعت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة والتأمين، مما يهدد النمو الاقتصادي العالمي.