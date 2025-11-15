كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن حجم التمويلات التي ضخها لبنك لمحافظة أسيوط خلال آخر 11 عاما بلغت نحو 4.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ 2014 وحتى الآن.

وأوضح في بيان للجهاز اليوم خلال زيارته لمحافظة أسيوط، أن هذه المشروعات ساهمت في تمويل 134 ألف مشروع مما أسهم في توفير أكثر من 213 ألف فرصة عمل.

واستحوذت القطاعات الإنتاجية على نحو 26 % من إجمالي التمويلات الممنوحة، في إطار حرص الجهاز على تعزيز البعد الاقتصادي الإنتاجي بالمحافظة.

كما أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث حصلت السيدات على 49% من إجمالي التمويلات المقدمة بالمحافظة، وهي نسبة تتماشى مع نسبة المرأة من إجمالي سكان المحافظة والبالغة 48%/ وفقا لبيان الجهاز.

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية قام الجهاز بتمويل مشروعات بنية تحتية بإجمالي 417 مليون جنيه، وفرت نحو 5 ملايين يومية عمل لأبناء المحافظة.

وعلى صعيد دعم إقامة المشروعات الجديدة وتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي قام مكتب الشباك الواحد بأسيوط بإصدار 7273 ترخيصًا مؤقتًا للمشروعات الجديدة و882 ترخيصًا مؤقتًا لتوفيق أوضاع المشروعات القائمة.

وخلال الزيارة اجتماع باسل رحمي مع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتم تنظيم جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية التي مولها جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة للتعرف علي احتياجات هذه المشروعات و متطلباتها و مستوى إنتاجها الحالي.

وأكد رحمي خلال الجولة التفقدية للمشروعات الصناعية على توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاهتمام بالمشروعات الصناعية والإنتاجية بشكل خاص لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

بجانب قدرة منتجاتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية فضلا عن فرصها الكبيرة في التوسع والنمو في ظل الخدمات والمزايا والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والمشجعة لريادة الأعمال.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي المناطق الصناعية والمشروعات الصناعية المتواجدة بمحافظة أسيوط أهمية خاصة.