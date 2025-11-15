إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدقيق والسكر والأسمنت والذهب

كتب : دينا خالد

01:44 م 15/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدقيق والسكر والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت 15-11-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

خريطة أسعار اليوم مؤتمر يوم ألمانيا سعر الذهب اليوم أسعار الأسماك أسعار الخضروات والفاكهة أسعار مواد البناء ارتفاع أسعار البيض

