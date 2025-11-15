خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدقيق والسكر والأسمنت والذهب
كتب : دينا خالد
خريطة الأسعار اليوم
ارتفعت أسعار الدقيق والسكر والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت 15-11-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما عادت أسعار الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.
ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:
