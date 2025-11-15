إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا خالد

10:48 ص 15/11/2025

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 15-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37000 جنيه، بانخفاض 772 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38655.56 جنيه، بانخفاض 939.53 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4077.78 جنيه، بارتفاع 9.7 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

