جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والوفد المرافق لهما، لبحث آليات تطوير محطات الشحن بمدن نويبع وطابا، بحضور المختصين من الجهات المعنية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروعات الهيئة والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، خاصة في قطاع طابا – نويبع، الذي يمثل مركزًا تجاريًا لوجستيًا ومنفذًا دوليًا مهمًا، طبقًا لخريطة التنمية التي تم التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

كما استعرض المحافظ ما قامت به المحافظة من خطوات استباقية لتجهيز ساحة انتظار الشاحنات بمدينة طابا، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من تجهيز المرحلة الأولى وتشغيلها بشكل تجريبي اعتمادًا على الجهود الذاتية للمحافظة، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، إلى جانب عرض رؤية المحافظة للمرحلة الثانية من الساحة، بما يضمن استيعاب الحركة المتزايدة ودعم الأنشطة اللوجستية.

وأوضح اللواء خالد مبارك، استعداد المحافظة الكامل للتنسيق والتعاون مع هيئة موانئ البحر الأحمر ، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لتنفيذ أعمال تطوير ساحة انتظار البرادات والشاحنات بمدينة نويبع، ومنطقة الامتداد والتوسعات المقترحة، بما يتواكب مع أعمال تطوير ميناء نويبع البحري، ويحقق التكامل بين الميناء والساحات الخدمية الملحقة والطرق.

وأكد المحافظ على أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال المنطقة الخدمية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق التكامل في الخدمات المقدمة لقائدي الشاحنات والسيارات، ويسهم في تنظيم حركة النقل ومنع تكدس الشاحنات على الطرق السريعة، بما يعزز عوامل السلامة المرورية ويحافظ على البنية التحتية.

وأشار إلى أن ساحات انتظار النقل الثقيل والبرادات، والمنطقة الخدمية الملحقة بها، تمثل إضافة مهمة لمنظومة الخدمات اللوجستية بالمحافظة، لما لها من دور في الحد من المخاطر الناتجة عن تكدس الشاحنات المتجهة من وإلى ميناء نويبع البحري، فضلًا عن دعم جهود التنمية، وتوفير العديد من فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية بمختلف مدن جنوب سيناء.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ هذه المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع خريطة التنمية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وفي ضوء التنسيقات المستمرة بين المحافظة وكافة أجهزة الدولة.

أهدى المحافظ درع المحافظة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تقديرًا لجهوده.

وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية لتفقد ساحات الشاحنات بمدينة نويبع، للوقوف على الوضع القائم على أرض الواقع، و التقى بعدد من سائقي الشاحنات وملاكها، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم المتعلقة بساحات الانتظار والخدمات المقدمة، مؤكدًا حرص المحافظة على تلبية احتياجاتهم ودراسة مطالبهم بعناية، بما يضمن تحسين بيئة العمل، وتيسير حركة الشاحنات، وتحقيق الصالح العام للجميع.