إصابة عاملين سقطا من أعلى سقالة خشبية بمنزل تحت الإنشاء في الدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

أصيب عاملان بكسور وجروح، إثر سقوطهما من أعلى سقالة خشبية خلال أعمال بناء منزل بقرية دميانة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء عصام هلال،مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بسقوط شخصين من أعلى سقالة خشبية خلال عملهما بمنزل بقرية دميانة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز بلقاس وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط عاملين خلال عملهما من الطابق الثالث وهما:" علي زغلول ذكي،29 عاما، ومصاب بكدمات باليدين والقدمين، واشتباه ما بعد الارتجاج، وإسماعيل محمد السيد، 16عاما، ومصاب بسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالصدر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.