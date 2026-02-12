إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البلطي والفول والعدس واللحوم والذهب

كتبت- ميريت نادي:

02:20 م 12/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، والفول، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما ارتفعت أسعار البيض، والحديد، والطماطم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والعدس واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الفول العدس الذهب اللحوم السمك البلطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
أخبار

نجاة أبوي النبي.. فيديو يثير الجدل في مصر والأزهر يرد ويحذر من هذا الأمر
متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
شئون عربية و دولية

متحدّية تحذيرات ترامب.. روسيا تخطط لإرسال شحنات نفط إلى كوبا
بيراميدز: ملعب مباراة إنبي يفتقد لأساسيات كرة القدم.. والتحكيم دون المستوى
رياضة محلية

بيراميدز: ملعب مباراة إنبي يفتقد لأساسيات كرة القدم.. والتحكيم دون المستوى
بماذا علّق شيخ الأزهر على التعديلات الوزارية الجديدة؟
مصراوى TV

بماذا علّق شيخ الأزهر على التعديلات الوزارية الجديدة؟
إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية
أخبار المحافظات

إصابة 3 أطفال أشقاء في حريق بشقة سكنية بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة