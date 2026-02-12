وزير البترول يتابع مع "إيني" الإيطالية خطط ربط حقل الغاز القبرصي بمصر

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة "إيني" الإيطالية، ضم كلاً من دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لإيني، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب رئيس الشركة في مصر، وفق بيان الوزارة.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع بين أولوياتها صياغة نموذج تجاري يتضمن حوافز استثمارية جاذبة تهدف إلى مضاعفة إنتاج الزيت الخام، مشددًا على ضرورة تبني أساليب عمل غير تقليدية والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لضمان تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع ربط حقل الغاز "كرونوس" القبرصي بالبنية التحتية المصرية في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم مع الشركة الإيطالية في مناطق عملها في مصر، لا سيما ما يتعلق بتكثيف العمليات لوضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج في أسرع وقت، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وأعرب مسؤولو "إيني" عن تقديرهم للعلاقة الاستراتيجية الراسخة والتعاون المستمر مع الوزارة والجهات المصرية.

وحضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والمهندس محمود عبد الحميد، مستشار شركة "إيجاس".