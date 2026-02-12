إعلان

انخفاض أسعار الفول والعدس واللحوم اليوم بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

01:09 م 12/02/2026

أسعار السلع الغذائية

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 12-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 55.16 جنيه، بتراجع 4.39 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.37 جنيه، بزيادة 56 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.19 جنيه، بتراجع 7.37 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.62 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.87 جنيه، بزيادة 68 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.84 جنيه، بتراجع 3.08 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.29 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 99.69 جنيه، بتراجع 9.2 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394.09 جنيه، بتراجع 7.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.3 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.89 جنيه، بزيادة 83 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 51.33 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.65 جنيه، بزيادة 8.98 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.72 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.91 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 102.79 جنيه، بتراجع 3.64 جنيه.

