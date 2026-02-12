"بي إنفستمنتس" تدرس ضخ استثمارات بين 2 و3 مليارات جنيه في 3 مجالات

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة أنها تدرس حالياً عدد من الاستثمارات في مجالات متنوعة، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والأغذية، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها للبورصة اليوم، أن هذه الاستثمارات سيتم تنفيذها خلال عامين، وذلك بالشراكة مع شركات استراتيجية تعمل في تلك المجالات.

تأسست شركة بي إنفستمنتس القابضة، كشركة مساهمة مصرية في مصر، في عام 2005، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في عام 2015، يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة بي إنفستمنتس القابضة في الاستثمار في رؤوس الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر قطاعات متميزة منها التطوير العقاري، والنفط والغاز، وتكامل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات.

