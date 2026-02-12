إعلان

خاص| حقيقة استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل بالعراق

كتب : مصطفى حمزة

02:45 م 12/02/2026 تعديل في 02:56 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شيرين عبد الوهاب
  • عرض 6 صورة
    شيرين
  • عرض 6 صورة
    شيرين فب جلسة تصوير
  • عرض 6 صورة
    شيرين في احد البرامج
  • عرض 6 صورة
    شيرين وقنطوش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار إعلان عبر موقع "فيسبوك" عن استعداد المطربة شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل غنائي في العراق، حالة من الجدل الواسع.

من جانبه، علق المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، على "البوستر" المتداول والخاص بالإعلان عن حفل تُقدمه في استاد البصرة الدولي بالعراق، يوم 14 نوفمبر الحالي.

وقال قنطوش: "هذا الكلام غير صحيح، ولنا حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج له".

يذكر أن آخر حفل قدمته المطربة شيرين عبدالوهاب، كان ضمن فعاليات مهرجان موازين، الذي أقيم في يونيو الماضي بالمغرب.

من بلوستر الحفل المزعوم

المطربة شيرين عبدالوهاب حفل شيرين عبدالوهاب بالعراق محامي المطربة شيرين عبد الوهاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طعنة شك تُنهي صداقة العمر.. "أبو الحسن" يقتل "محمد": معاه صور لأختي
أخبار المحافظات

طعنة شك تُنهي صداقة العمر.. "أبو الحسن" يقتل "محمد": معاه صور لأختي
لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
زووم

لقاء الخميسي عن أزمة زواج عبدالمنصف: "الستر اتشال والطرف الآخر كان فاكر
محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
20 اسمًا مهددة بالاختفاء في 2026.. هل اسمك بينها؟
علاقات

20 اسمًا مهددة بالاختفاء في 2026.. هل اسمك بينها؟
انقسام في الأهلي بسبب كامويش.. إعلامي يكشف كواليس الجدل
رياضة محلية

انقسام في الأهلي بسبب كامويش.. إعلامي يكشف كواليس الجدل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة