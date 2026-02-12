خاص| حقيقة استعداد شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل بالعراق

"ما بلاش إنت".. ماجدة خير الله تهاجم حسن شاكوش بعد تصريحاته عن واقعة فتاة

أثار إعلان عبر موقع "فيسبوك" عن استعداد المطربة شيرين عبدالوهاب لتقديم حفل غنائي في العراق، حالة من الجدل الواسع.

من جانبه، علق المستشار ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، على "البوستر" المتداول والخاص بالإعلان عن حفل تُقدمه في استاد البصرة الدولي بالعراق، يوم 14 نوفمبر الحالي.

وقال قنطوش: "هذا الكلام غير صحيح، ولنا حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يروج له".

يذكر أن آخر حفل قدمته المطربة شيرين عبدالوهاب، كان ضمن فعاليات مهرجان موازين، الذي أقيم في يونيو الماضي بالمغرب.