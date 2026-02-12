السفارة الأمريكية تعلن فوز شركتين مصريتين بمبادرة SelectUSA Tech

نظّمت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، بالتعاون مع مختبر ريادة الأعمال Venture Lab بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التابع لكلية أونسي ساويرس لإدارة الأعمال المسابقة السنوية لعرض المشروعات التكنولوجية الناشئة ضمن مبادر SelectUSA Tech.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أن المبادرة ضمت 16 مشاركا من رواد الأعمال المصريين في مجال التكنولوجيا الناشئة بعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء للتنافس على فرصة السفر إلى الولايات المتحدة والمشاركة في قمة SelectUSA للاستثمار.

وأسفرت المسابقة عن فوز شركتي Untap وTijara Hub، فيما منحت لجنة التحكيم تقديرا خاصًا لكل من شركتي Hiroy و Plan Q ومن المقرر أن تمثل الشركتان الفائزتان مصر على منصة SelectUSA Tech خلال القمة العالمية للاستثمار SelectUSA.

ومن المقرر عقدها في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند في الفترة من 3 إلى 6 مايو، إلى جانب شركات مصرية ناشئة أخرى تختار التسجيل وتمويل مشاركتها ذاتيًا.

وقد وفرت مسابقة العروض التقديمية فرصة مهمة للتعرف واكتساب الخبرة لرواد الأعمال المصريين. وضمت لجنة التحكيم لهذا العام خبراء من شركة تمويل الأعمال FinBi، وشركة رأس المال الاستثماري Venture Capital ومجموعة المستثمرين الأفراد Alex Angels، ومؤسسة ريادة الأعمال Entreprenelle، ومختبر ريادة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسفارة الأمريكية في القاهرة. كما شملت الجهات الشريكة في الترشيح كلاً من Mint Incubator وDen Venture وFlat6 Labs.

وتجسد مسابقة SelectUSA Tech التزام الولايات المتحدة بدعم الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا حول العالم، والراغبة في التوسع داخل السوق الأمريكية، كما تسلط الضوء على الريادة العالمية للولايات المتحدة في مجال التقنيات المتقدمة.

وقد حصل مشاركون مصريون في دورات سابقة على اعتراف وتقدير داخل الولايات المتحدة، وتمكنوا لاحقًا من التوسع بفضل مشاركتهم في برنامج SelectUSA Tech..

ويُعد SelectUSA Tech مبادرة متخصصة تندرج تحت برنامج SelectUSA التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وتوفر للشركات الناشئة الدولية وصولًا مباشرًا إلى المستثمرين الأمريكيين، وإرشادات لدخول السوق، وفرصًا واسعة لبناء شبكات العلاقات.