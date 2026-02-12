إعلان

شعبة الدخان: اليابان الدولية ترفع أسعار سجائر وينستون بنحو 6 جنيهات

كتب : دينا خالد

01:28 م 12/02/2026

أسعار السجائر

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفعت أسعار أبرز منتجاتها، وهو سجائر وينستون، وفق بيان من الشركة اليوم الخميس.

وأضاف إمبابي، أن الزيادة تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات حسب الأصناف، وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

وينستون أحمر بسعر 73 جنيها مقابل 67 جنيهًا قبل الزيادة.

وينستون أزرق بسعر 73 جنيها مقابل 67 جنيهًا قبل الزيادة.

وينستون سيلفر بسعر 73 جنيها مقابل 67 جنيهًا قبل الزيادة.

وينستون كاستر بسعر 73 جنيها مقابل 67 جنيهًا قبل الزيادة.

وينستون اكسبند بسعر 75 جنيها مقابل 69 جنيهًا قبل الزيادة.

وينستون ريزيريف بيعر 77 جنيها مقابل 72 جنيها قبل الزيادة.

كامل أصفر بسعر 79 جنيها مقابل 73 جنيهًا قبل الزيادة.

كامل أزرق بسعر 79 جنيها مقابل 73 جنيهًا قبل الزيادة

كامل أكتيفيت بسعر 82 جنيها مقابل 76 جنيهًا قبل الزيادة.

