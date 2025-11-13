شركة "YKK EGYPT" تعلن تدشين مصنعا للملابس الجاهرة بمصر في 2030

أعلنت شركة YKK EGYPT اليابانية إنشاء مصنع جديد بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد، خارجياً وداخلياً، على الملابس في مصر.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري، بحضور حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وشيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، ويو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي.

واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في اليابان خلال السنوات القادمة، تتضمن تنظيم زيارات دورية لوسائل الإعلام اليابانية إلى مصر للتعرف على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودعوة صناديق وبنوك الاستثمار اليابانية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر، وتشجيع البنوك اليابانية على تمويل الاستثمار في مصر لتحقيق صالح البلدين.

واستعرضت شركتا المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء جهودهما لاستكمال إنشاءات خط المترو الرابع بمساهمة تمويلية من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

كما افتتحت مجموعة العربي بالتعاون مع شركة تويوتشي تسوشو المحدودة، مصنعهما لإنتاج الزجاج الهندسي، في يوليو 2025، باستثمارات 20 مليون دولار.

وأكد ممثلو مجتمع الأعمال المصري رغبتهم في عقد شراكات جديدة مع الجانب الياباني للتوسع في السوق المحلي والخارجي.