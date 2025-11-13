"نيسان مصر": استثمرنا 276 مليون دولار بمصر

استعرضت الشركات اليابانية استثماراتها الحالية وخططها التوسعية في الفترة المقبلة بمصر خلال اجتماعها مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأعلنت شركة نيسان مصر إن الشركة استثمرت 276 مليون دولار في السوق المصري، لتتصدر الحصة السوقية الأعلى في السوق المصري للعام الثالث على التوالي.

وأكدت الشركة، وفق بيان هيئة الاستثمار اليوم، استمرار الشركة في تنمية استثماراتها استغلالاً للعوامل المساعدة من برامج التحفيز المصرية لصناعة السيارات، والكوادر الماهرة ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية الجيدة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع دول مختلفة، من أهمها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري، بحضور حسام هيبة، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وشيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، ويو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي.

واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في اليابان خلال السنوات القادمة، تتضمن تنظيم زيارات دورية لوسائل الإعلام اليابانية إلى مصر للتعرف على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودعوة صناديق وبنوك الاستثمار اليابانية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر، وتشجيع البنوك اليابانية على تمويل الاستثمار في مصر لتحقيق صالح البلدين.