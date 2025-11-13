شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزة جديدة منذ بداية الأسبوع، متأثرة بالصعود بارتفاع الأسعار العالمية، وصعد عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر من 5345 جنيهًا الأحد إلى 5605 جنيهات اليوم الأربعاء، بزيادة إجمالية بلغت 260 جنيهًا خلال 3 أيام.

وبحسب تحركات الأسعار اليومية، سجل الجرام 5500 جنيهًا الإثنين، ثم واصل الصعود إلى 5520 جنيهًا الثلاثاء قبل أن يلامس 5605 جنيهات اليوم الأربعاء، في واحدة من أسرع موجات الارتفاع خلال نوفمبر.

يأتي هذا الارتفاع المحلي بالتوازي مع صعود سعر الأوقية عالميًا من 4001 إلى 4200 دولار خلال نفس الفترة، مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية التي تسيطر على الأسواق العالمية.