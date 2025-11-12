الشعبة: تراجع أسعار الخضروات 30 و60% مع بدء موسم العروة الشتوية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالشهر الماضي، مرجعًا ذلك إلى بدء موسم العروة الشتوية وزيادة كميات المعروض في الأسواق.

وأوضح النجيب أن الانخفاض شمل عددًا من الأصناف، من بينها الطماطم والبطاطس والبصل والبسلة والقلقاس والفاصوليا والباذنجان، مشيرًا إلى أن نسبة التراجع تتراوح بين 30 و60%.

وأضاف أن أسعار الطماطم انخفضت بنحو 30% وعادت تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية، بينما تراجعت أسعار البطاطس والبصل بنسبة تصل إلى 60%.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم تتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يبلغ سعر كيلو الطماطم ما بين 3 و7 جنيهات، والبطاطس بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

وأوضح أن سعر البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، والبصل الأحمر بين 7 و9 جنيهات، بينما تسجل البسلة من 20 إلى 25 جنيهًا، والقلقاس من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا، والفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيهًا للكيلو.

وتوقع نائب رئيس الشعبة استقرار أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار موجة التراجع الحالية في ظل وفرة المعروض.

وأكد أن الأحوال الجوية هي العامل الرئيسي الذي قد يؤثر على معدلات الإنتاج، موضحًا أن موجات الصقيع الشديد فقط هي التي يمكن أن تتسبب في انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار مجددًا.

