لماذا رفض مساهمو "راية" عرض الشراء رغم زيادة السعر؟

قالت البورصة المصرية، إنه لم يتم تسجيل أوامر بيع على شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، استجابة لعرض الشراء الاجباري بعد انتهاء فترة سريانه أمس الأحد.



وكان رجل الأعمال مدحت خليل، قد رفع سعر عرض شراء أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات إلى 9 جنيهات للسهم، بدلًا من 7.5 جنيه للسهم، وذلك بعد رفض مجلس إدارة "راية لخدمات مراكز الاتصالات" عرض الشراء المقدم منه، مبررة بأنه غير مناسب وغير مجزي وأقل من القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقًا لما جاء في دراسة المستشار المالي المستقل.



وكانت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، قالت إن عرض الشراء المقدم من راية القابضة غير مناسب وغير مجزي وأقل من القيمة العادلة لسهم الشركة، وفقًا لما جاء في دراسة المستشار المالي المستقل.



وبحسب البيان، أسفرت دراسة القيمة العادلة أن السعر العادل لأسهم راية لخدمات الاتصالات يتراوح مابين 8 جنيهات و9.6 جنيه للسهم الواحد على أساس التدفقات النقدية المخصومة/مضاعفة الربحية.



ويتضمن عرض "راية القابضة" شراء عدد 43.95 مليون سهم تمثل الأسهم المكملة لنسبة 90% من رأسمال راية لخدمات مراكز الاتصالات حيث تمتل الأسهم المستهدفة نسبة 22.1% من رأسمال الأخيرة والبالغ عدد أسهمها الإجمالي 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام .