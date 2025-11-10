إعلان

مساعد وزير الاستثمار السعودي: 10 آلاف شركة مصرية بالسعودية باستثمارات 35 مليار دولار

كتب : منال المصري

11:59 ص 10/11/2025

الشركات المصرية بالسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قال عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إن عدد الشركات المصرية بالسعودية وصل إلى 10 آلاف شركة باستثمارات 35 مليار دولار.


وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ومجلس دول التعاون الخليجي أن حجم التجارة بين مصر والسعودية بلغ 11 مليار دولار بين مصر والسعودية خلال 2024 بمعدل نمو 37% عن العام الماضي.


وأكد الدبيخي أن السعودية تستهدف زيادة تصنيع السيارات كهربائية إلى 600 ألف سيارة سنويا بحلول 2030.


وأشار إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في نمو الصناعات الغذائية وهو العامل الأساسي في زيادة الإقبال لجذب المستثمرين في هذا القطاع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار السعودي شركة مصرية بالسعودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)