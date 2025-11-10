

قال عبد الله بن علي الدبيخي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إن عدد الشركات المصرية بالسعودية وصل إلى 10 آلاف شركة باستثمارات 35 مليار دولار.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري ومجلس دول التعاون الخليجي أن حجم التجارة بين مصر والسعودية بلغ 11 مليار دولار بين مصر والسعودية خلال 2024 بمعدل نمو 37% عن العام الماضي.



وأكد الدبيخي أن السعودية تستهدف زيادة تصنيع السيارات كهربائية إلى 600 ألف سيارة سنويا بحلول 2030.



وأشار إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في نمو الصناعات الغذائية وهو العامل الأساسي في زيادة الإقبال لجذب المستثمرين في هذا القطاع.