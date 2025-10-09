أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي وأنفقنا الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد نجحنا في خفض معدل الدين للناتج المحلى بنحو 10% خلال العامين الماضيين، ونستهدف استمرار تراجع نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.

وقال كجوك، في جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة،في بيان اليوم، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪

وأضاف أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا لشركائنا الدائمين من الممولين والمستثمرين، حيث نعمل على إيجاد حلول عملية لما يثيره شركاؤنا من تحديات لتحسين الخدمات الضريبية.

وأشار إلى أننا نستهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر مرونة وتطورًا لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، لافتًا إلى أننا لدينا فرص كثيرة وتنافسية فى قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.

وأكد أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، ونحن ندعو المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي.