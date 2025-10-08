تنفيذ صفقة ذات حجم الكبير على أسهم "عتاقة" للصلب بـ 1.9 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المنشور على شاشة البورصة، تم الصفقة على 315 مليون سهم، ليسجل سعر السهم بنحو 6.04 جنيه.

وحقق سعر سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة هبوطًا بنحو 1.10% بمنتصف جلسة اليوم، ليسجل سعر السهم 11.65 جنيه – خلال وقت كتابة هذا التقرير- مقارنة بـ 11.78 جنيه للسهم سعر الفتح.

كانت مجموعة العرجاني ومجموعة الجارحي أعلنت- في 10 من مارس 2025- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ODI، التابعة لمجموعة العرجاني وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، التابعة لمجموعة الجارحي.

وتم تقييم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) -حين ذاك - بتقييم يصل إلي 7 مليارات و 240 مليون جنيه مصري وتم الاتفاق حينها على استحواذ مجموعة العرجاني على نسبة 26.25% من أسهم شركة (عتاقة) التابعة لمجموعة الجارحي مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه.