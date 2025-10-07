سعر الذهب عالميا يسجل مستوى قياسي جديد مع تصاعد أزمة الإغلاق الحكومي

سجّل الذهب اليوم الثلاثاء مستوى قياسيًا جديدًا، مدعومًا بحالة الجمود السياسي في واشنطن واستمرار أزمة الإغلاق الحكومي، إلى جانب التوقعات القوية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.53% ليصل إلى 3982 دولارًا للأونصة، كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.8% لتسجل 4008.3 دولارًا للأونصة.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة (أواندا) ، إن احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر وديسمبر ما تزال تتجاوز 80%، وهو ما يعزز الطلب على الذهب، خاصة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي وعدم وجود أي بوادر اتفاق بين مجلسي الكونغرس الأميركي.

وفي السياق ذاته، رفع بنك غولدمان ساكس توقعه لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة مقارنةً بتقدير سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى استمرار التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية، إلى جانب مواصلة البنوك المركزية شراء المعدن النفيس.