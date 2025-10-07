"بلتون القابضة" تستخدم 7.37 مليار جنيه من إجمالي متحصلات الإكتتاب



أعلنت بلتون القابضة عن استخدامها 7.37 مليار جنيه من إجمالي متحصلات زيادة رأسمال المصدر والمدفوع التي تقدر بـ 10.5 مليار جنيه.



ووفق للإفصاح المرسل للبورصة، أشارت الشركة أنه تم استخدام نحو 70% من قيمة زيادة رأسمال لتكون القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب نحو 3.13 مليار جنيه.



أوضحت الشركة، أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمتحصلات تنقسم إلى مدفوعات تحت حساب زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة بإجمالي مبلغ 5.67 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويل الشركات التابعة بإجمالي مبلغ 1.63 مليار جنيه، بجانبي زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة بإجمالي مبلغ 67.35 مليون جنيه للتوسع والتنوع في الاستثمارات وفقا لتطورات الأسواق المالية.



ويذكر أن شركة “بلتون القابضة” – في مارس الماضي- قامت بفتح باب الاكتتاب لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10.92 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه بزيادة 10.75 مليار جنيه. حيث بلغ قيمة الاكتتاب البالغة 2 جنيه للسهم، وليكون تاريخ نهاية الإكتتاب يوم 10 أبريل 2025 ، بينما تاريخ قيد أسهم زيادة رأسمال يوم 15 أبريل 2025.



وتأسست شركة بلتون القابضة عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2008. ومتخصصة في العمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية. لدى الشركة مكاتب في كل من نيويورك والرياض وجدة ودبي والدوحة وطرابلس.