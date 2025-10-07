أول نوفمبر.. ترامب يفرض رسوما 25% على الشاحنات المستوردة



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الشاحنات الثقيلة المستوردة الى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من الأول من نوفمبر.

وعزا البيت الأبيض هذا الإجراء الى مسائل تتصل بـ"الأمن القومي"، ويهدف الى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس.

أعلن ترامب في 26 سبتمبر نيته فرض رسوم جمركية على قطاعات عدة، مثل الأدوية والأثاث والشاحنات الثقيلة.

وأطلق الرئيس الأمريكي حملة حمائية عبر فرض رسوم جمركية بحسب البلد أو المنطقة التي تشكل منشأ البضائع، بدلا من طبيعة المنتجات المستوردة.

ولكن لم تُثبت قانونية هذه الرسوم الجمركية الجغرافية بعد، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارها في هذا الشأن مطلع نوفمبر، بعدما قضت محكمة فيدرالية بعدم قانونية العديد من الضرائب التي أعلنها الرئيس في هذا السياق.

في الوقت نفسه، فرض ترامب رسوما جمركية قطاعية، شملت أيضا السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، بناء على أساس قانوني مختلف، وفقا لسكاي نيوز.