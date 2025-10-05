إعلان

قطر للطاقة تستحوذ على حصة 27% قبالة السواحل المصرية

كتب : مصراوي

07:47 م 05/10/2025

شركة قطر للطاقة

كتب- أحمد والي:

وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في المنطقة الاستكشافية "شمال كليوباترا" الواقعة قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط.

وقالت الشركة في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تخضع لموافقة الحكومة المصرية، لتصبح حصص الشركاء في الامتياز على النحو التالي: شل (المشغّل) بنسبة 36%، وقطر للطاقة بنسبة 27%، وشيفرون بنسبة 27%، وشركة ثروة للبترول بنسبة 10%.

وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ولشركائنا في منطقة الاستكشاف، على دعمهم وتعاونهم القيّمين، ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أهدافنا في أعمال الاستكشاف".

وتقع منطقة "شمال كليوباترا" في حوض هيرودوت قبالة سواحل مصر، بمحاذاة الجزء الشمالي من منطقة شمال الضبعة التي تمتلك فيها قطر للطاقة حصة 23%، وتغطي المنطقة مساحة تزيد على 3,400 كيلومتر مربع، في مياه تصل أعماقها إلى 2,600 متر.

