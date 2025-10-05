تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الأحد 5-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3470 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4461 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5205 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5948 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 41640 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59480 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 184982 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 297400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3886 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.