إعلان

مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام أول جلسات الأسبوع

كتب- أحمد الخطيب:

03:56 م 05/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.84 % عند مستوى 37210 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.96 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.64 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 41.26 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 391.13 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 349.91 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.36 % عند مستوى 36900 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية اللون الأخضر جلسات الأسبوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل
58 جنيها للكيلو في المزرعة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن
بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل