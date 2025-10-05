إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : مصراوي

12:25 م 05/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37054.54 جنيهًا، بزيادة 3179.54 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38858.97 جنيه، بزيادة 1553.41 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3807.59 جنيه، بتراجع 231.3 جنيه.

